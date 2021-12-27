- Полёт ракеты, разделение ступеней и орбитального блока полностью прошли в штатном режиме. Затем разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение 36 аппаратов на целевую круговую орбиту. В течение 3,5 часов спутники OneWeb будут поочерёдно отделяться от «разгонника», - рассказали в госкорпорации.

Фото: «Роскосмос» «Роскосмос» сообщил , что 27 декабря в 19:10 по времени Нур-Султана с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb.

TZuPRPHqr88

В середине августа министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин сообщил, что OneWeb начал монтаж оборудования наземной станции для тестирования интернета через спутники нового поколения.

OneWeb, ранее известная как WorldVu - компания, зарегистрированная в Великобритании. Она создавалась с целью обеспечить сотни миллионов пользователей широкополосным доступом в местах, где его нет.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.