Фото с сайта pixabay.com Чтобы выйти из этого затруднительного положения существует один проверенный способ, он максимально простой и эффективный. Как бонус – это приятный аромат в туалете на долгое время. Для этого вам понадобится лишь туалетная бумага, которая так и так находится в этой комнате и пару капель приятно пахнущего эфирного масла. Кстати, можно опереться на свой вкус и выбирать абсолютно то эфирное масло, которое больше всего вам нравится. К тому же, одного бутылечка хватит на продолжительное время, больше чем на один год. И по цене, ну можно себе – позволить. Суть этого способа очень простая. Нанести пару капель эфирного масла нанести на внутреннюю втулку рулона туалетной бумаги. Желательно быть предельно аккуратным, чтобы масло не попало на саму бумагу. Иначе, ваш организм может дать реакцию и подвести самый ненужный момент. Конечно, это маловероятно, но все, же нужно подстраховаться. При каждом прикосновении рулона или его раскручивании, аромат будет распространяться по всему помещению, замещая все посторонние неприятные запахи. Масло необходимо капать один раз в неделю, не более.