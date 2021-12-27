Во-первых, всегда и при любых обстоятельствах научитесь уделять время себе. Хотя бы один час в день должен быть посвящен себе любимой. Не важно чем вы будете заниматься, почитать книгу. посмотреть фильм, сделать маски для лица и волос, послушать музыку, выпить с подругой кофе, пройтись по магазинам — решать вам. Но этот процесс должен приносить удовольствие в первую очередь вам. Так женщина отвлечется от бытовых проблем и каждодневной суеты.

Во-вторых, аромат. Несравненная Коко Шанель уверяла, что туалетная вода и духи смело можно считать одеждой. Правильно подобранный аромат только подчеркнет вашу индивидуальность и придаст уверенность. Имейте в своем арсенале хотя бы один флакон с любимым ароматом, запах которого всегда будет ассоциироваться только с вами.

В-третьих, маникюр. Ногти смело можно считать лицом женщины. Они должны быть чистыми, опрятными. здоровыми и аккуратными. Избегайте сложных рисунков, слишком ярких красок и массивных страз. Они дешевят образ. Выбирайте спокойные тона в стиле нюд, ни в коем случае не грызите ногти. Вовремя обрезайте заусенцы, убирайте кутикулы и поддерживайте форму.

В-четвертых, волосы. Сейчас в моде естественные и натуральные волосы, яркие цвета, сложные прически не для современной женщины. В мире в почете натуральность, главное, чтобы волосы были здоровыми и чистыми, с аккуратными кончиками. Не пренебрегайте уходом за волосами, несколько раз в неделю обязательно делайте маски, пусть даже домашние. Ни в коем случае не позволяйте себе выйти из дома с грязными волосами.

Дорого выглядящая женщина — это ухоженная дама, которая знает себе цену и старается всегда следить за собой. Каждая представительница прекрасного пола всегда хочет притягивать мужские взгляды, вызывать восхищение у противоположенного пола и выглядеть на все 100%. А ведь добиться этого не составит особого труда, главное верить и любить себя и чувствовать уверенность. Недаром говорят. что к человеку относятся ровно на столько, насколько он позволяет этого делать.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.