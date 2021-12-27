Фото предоставлено очевидцами В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что ДТП произошло около 11:30 27 декабря. В 30 километрах от месторождения Тенгиз служебный автомобиль ДП выехал на обочину. Ведомство проводит служебную проверку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.