В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -18..-20, ночью похолодает до -22..-24. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.

В Атырау ожидается снег. Днём будет -3..-5 градусов, ночью -4..-6 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -14..-16 градусов. Ночью похолодает до -18..-20 градусов. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +4..+6 градусов, ночью опустятся до 0..-2 градусов. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду.

С прохождением ложбины Северо-Западного циклона на большей части Казахстана ожидается снег, усиление ветра с низовой метелью. Местами по республике прогнозируется туман и гололёд.