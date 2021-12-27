- Полицейские, исследовав записи с камеры видеонаблюдения по данному факту, выявили 33-летнего гражданина, проживающего в том же доме. Свою вину нарушитель признал, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области В неравный бой с дверью житель многоэтажки в микрорайоне Нурсая вступил почти около полуночи 25 декабря. Мужчина находился в состоянии опьянения. О правонарушении в полицию сообщила его соседка.Мужчину обвинили по статье «Мелкое хулиганство», решением суда за свой поступок он должен казне 14 585 тенге штрафа.