- Двое подростков, делающих селфи, получили разряд тока высокого напряжения. Один из них погиб на месте. По данным фактам проводятся расследования, - рассказали в пресс-службе перевозчика.

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay В КТЖ сообщили, что первая трагедия произошла 25 декабря. На станции Тараз при попытке сделать селфи на вагоне поезда погиб 15-летний подросток от удара током контактного провода. Видео момента гибели распространилось в социальных сетях. Аналогичный случай произошёл сегодня, 27 декабря, на станции Алматы.В КТЖ призывают казахстанцев быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта и не подвергать свою жизнь опасности.