- Вот, например, работать таксистом в свободное от работы время. Если нужны дополнительные средства на содержание семьи, - сказала Жаилганова, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в СЦК.

Иллюстративное фото с сайта Pixabay Председатель агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова сообщила, что чиновникам могут разрешить иметь дополнительный заработок в свободное от работы время.Однако речь не идёт о предпринимательской деятельности, она будет и дальше запрещена. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.