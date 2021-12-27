— Для нас большая честь получить награду «Выбор года №1». Вторая победа подряд — наглядный показатель того, что мы движемся в правильном направлении. За прошедший год мы значительно выросли: наша семья пополнилась новыми партнерами, появилась новая технологичная и удобная платформа, процесс игры стал ещё приятней и комфортней — мы не устаём радовать наших пользователей. Но мы только разгоняемся — у нас большие планы на 2022 год, и мы очень рады, что можем встретить его с титулом лучшего онлайн-букмекера в Казахстане, - поделился эмоциями Роман Бойко, CEO Parimatch Middle Asia.Для Parimatch 2021 стал продуктивным годом. Вместе с самым титулованным клубом Италии — «Ювентус» бренд запустил свой Reface, позволив любому примерить на себя образ звезды футбола. В августе Parimatch стал официальным партнёром легендарного футбольного клуба «Челси». Компания провела несколько актуальных онлайн-мероприятий. В мае прошла крупная конференция PM GO: Go global!, в которой эксперты из Google, Netflix, Parimatch Tech и Readdle обсуждали, как предпринимателям приспособиться к ведению бизнеса в пандемии. А на хакатоне USGH разработчики продакт-менеджеры, разработчики, маркетологи, бизнес и data-аналитики на протяжении 48 часов разрабатывали инновационные решения кейсов и варианты улучшения работы в игровой и спортивной индустриях. Призовой фонд хакатона составил 6 000$, а лучшие участники получили предложения о работе. Процесс игры стал увлекательнее: пользователи платформы теперь могут бороться за уникальные игровые достижения, выполняя различные задания. А также украсить свой профиль яркими стикерами и стильным аватаром. Геймификация стала возможна благодаря переходу на новую платформу, который произошёл в начале года. Ежегодный конкурс «Выбор года №1» проходит в Казахстане с 2000 года с целью выявить лучшие товары, услуги и компании в стране. Конкурс учитывает общественное мнение, а также мнение жюри, в который входят эксперты и уважаемые личности. Лицензия №20019733 от 21.12.2020г. выдана РГУ Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
