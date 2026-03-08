Оралдық дәрігер Клара Бекматова «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» төсбелгісімен марапатталды. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі хабарлады. Тәжірибелі дәрігерді министр Ақмарал Әлназарова марапаттады.
Клара Наурызқызы – 17 жылдық тәжірибесі маман. Ол еңбек жолын 2008 жылы Тасқала аудандық ауруханасында педиатр дәрігері болып бастаған. Әр жылдары қала емханаларында, облыстық көпбейінді балалар ауруханасында еңбек етіпті. Қазіргі таңда №6 емханада директордың балалар және босандыру жөніндегі орынбасары болып жұмыс істейді.