Новый маршрут решить проблему пересадок и упростит поездки.

Новый международный авиамаршрут между Уральском и Ташкентом будет запущен с 23 марта. Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта области.

Авиамаршрута будет осуществляться авиакомпанией Centrum Air. Ранее жителям Уральска, чтобы добраться до Ташкента, приходилось совершать пересадку через Туркестан или Шымкент, а иногда продолжать путь на автомобиле. Новый маршрут решить эту проблему и значительно упростит поездки.

Кроме того, Ташкент будет служить удобным транзитным хабом для международных направлений. Через Ташкент можно будет добраться в США, Японию, страны Восточной Европы, Южной Азии и другие международные направления.

Напомним, что билеты на новый рейс начали продавать 1 декабря.