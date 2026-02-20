Всего за прошлый год было обнаружено 203 фальшивые банкноты и 3 монеты.

В 2025 году в Казахстане выявили 206 поддельных денежных знаков на общую сумму 1 122 150 тенге. Такие данные опубликованы на официальном сайте Национального банка РК.

По информации финрегулятора, совместно с банками второго уровня за прошлый год было обнаружено 203 фальшивые банкноты и 3 монеты. Это на 90,7% больше, чем в 2024 году, когда зафиксировали 108 случаев подделок.

Какие купюры подделывают чаще всего

Как сообщили в Нацбанке, наибольшее количество фальшивок пришлось на банкноты номиналом 5 000 тенге — выявлено 174 штуки, что составляет 84,5% от общего числа подделок.

Далее по распространённости идут:

10 000 тенге — 22 банкноты (10,7%);

2 000 тенге — 6 банкнот (2,9%);

20 000 тенге — 1 банкнота (0,5%);

ещё 1,4% составили поддельные монеты.

Как отличить подделку

В регуляторе напомнили, что чаще всего фальшивые купюры изготавливаются с использованием компьютерной техники и цветных принтеров на обычной офсетной бумаге.

Среди характерных признаков подделки:

размытые микротексты, которые невозможно распознать при увеличении;

отсутствие водяного знака;

элемент «Патч» не имеет объёма и голографического эффекта;

защитная нить не обладает динамическим и цветопеременным эффектом и не просматривается на просвет как целостная.

В Нацбанке подчеркнули, что подлинные банкноты имеют ряд защитных элементов, которые можно определить при визуальном осмотре и на ощупь. Подробная информация о защитных признаках размещена на официальном сайте регулятора.

Казахстанцев призывают быть внимательными при расчётах наличными. В случае обнаружения сомнительной купюры необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы.