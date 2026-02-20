Во время расследования обвиняемые полностью компенсировали причинённый ущерб.

В Туркестанской области вынесли приговор по делу о крупном хищении бюджетных средств в системе образования. По информации Агентства по финансовому мониторингу, сумма ущерба превысила 583 млн тенге.

Следствие установило, что в Байдибекском районе группа сотрудников районного отдела образования организовала схему незаконного вывода денег, предназначенных для 49 школ. В преступную группу входили руководители, бухгалтеры и экономисты — всего 18 человек.

Как сообщили в АФМ, в документацию систематически вносились фиктивные данные.

– В платёжные ведомости и расчётные листы фигуранты включали людей, которые фактически не работали в школах. Иногда указывали завышенные суммы зарплат и надбавок. Чтобы скрыть схему, они оформляли подложные служебные записки, приказы, расчётные ведомости и табели учёта рабочего времени. Документы составляли задним числом или исправляли после выплат, чтобы формально привести отчётность в порядок, – сообщили в агентстве.

Средства перечислялись на счета подставных лиц — в том числе знакомых и родственников участников схемы — после чего распределялись между ними.

Во время расследования обвиняемые полностью компенсировали причинённый ущерб.

Суд признал виновными 14 человек. Им назначены сроки лишения свободы от трёх до семи лет. В отношении ещё четырёх фигурантов уголовное дело прекращено по амнистии. Приговор уже вступил в законную силу.