В Уральске 20–21 февраля впервые проходит зимний спортивный фестиваль «ORAL WINTER FEST – 2026». Он объединяет соревнования по зимним, национальным, современным и экстремальным видам спорта. Мероприятие организовано в поддержку казахстанских спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане. В будущем такие фестивали планируют сделать традиционными.

В первый день состоялись чемпионат Казахстана по құсбегілік, детский лыжный марафон и концерт. Беркутчи со всего Казахстана представили своих беркутов и соколов.

На второй день запланированы соревнования по тазы жарысы, традиционной стрельбе из лука и жамбы ату. Также в программе — стрельба на лыжах, автодрифт на льду, кёрлинг и катание на санях.

Для жителей и гостей города организованы массовые катания на коньках, спуски с горки, прогулки на лошадях и санях. Вход свободный для всех. Фестиваль проходит в спортивно-конном комплексе «Нур-Ер» по адресу: улица Жангир хана, 69Б.