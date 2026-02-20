Госорган настаивал на выкупе жилья по остаточной стоимости, однако суд признал отказ незаконным и обязал передать квартиру в собственность безвозмездно.

Как сообщили в суде ЗКО, житель Акжайыкского района обратился в суд после того, как госорган отказал его семье в бесплатной приватизации квартиры, предоставленной из государственного жилищного фонда.

Как выяснилось в суде, в 2020 году арендное жильё получила дочь истца — инвалид II группы с детства, признанная недееспособной. Поскольку она не может самостоятельно совершать юридические действия, договор найма был заключён с её матерью-опекуном.

Позже семья подала заявление на безвозмездную приватизацию квартиры. Однако в уполномоченном органе ответили, что жильё выдано по категории «семья, воспитывающая ребёнка с инвалидностью», а значит предусмотрена только приватизация по остаточной стоимости — то есть выкуп.

С таким решением мужчина не согласился и обратился в суд.

Суд указал, что семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, относятся к социально уязвимым слоям населения. Кроме того, лица с инвалидностью I и II групп имеют право на бесплатное получение в собственность занимаемого жилья.

Недееспособность не лишает человека этого права, а оформление договора найма на опекуна не может служить основанием для отказа, подчеркнул суд.

В итоге требования истца были удовлетворены. Суд обязал государственный орган провести безвозмездную приватизацию квартиры и принять соответствующее решение.

На данный момент решение суда не вступило в законную силу.