Еліміздің Ұлттық банкі жаңа монеталарды саттыққа шығарды. Интернет дүкеннен қысқы Олимпиада ойындарына орай шығарылған Шорт-трек монетасы мен «Байқоңыр– 70 жыл» атты монетаны сатып алуға болады.
Реттеуші банк «Спорт» сериясымен жарық көрген «OLYMPIC GAMES 2026. SHORT TRACK» монетасы күмістен дайындалған. Оның сынама мөлшері – 925-ті құрайды. Массасы 20 грамм, диаметрі 37 мм, дайындау сапасы – proof, номиналы – 1000 теңгелік, дайындау таралымы – екі мың данамен жарық көрген.
Ал «БАЙҚОҢЫР – 70 ЖЫЛ» монетасы толықтай танталдан дайындалған. Монета аверсінде ультракүлгін сәуледе көрінетін жасырын бейнелерді қолдану технологиясы қолданылған. Монета массасы 100 грамм, диаметрі 50 мм, дайындау сапасы – рrооf, номиналы – 2000 теңгелік, дайындау таралымы – 500 дананы құрайды.
Интернет дүкенде шорт-трекке арналған монета 29 мың теңгеден, Байқоңырға арналған монета 89000 теңгеден саудаланып жатыр.