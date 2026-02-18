Апелляционный суд отменил итоги конкурса по госзакупкам в сфере образования и обязал пересмотреть результаты. Во время разбирательства выявили противоречия в оценке заявок, разное толкование правил и отсутствие части конкурсных документов. После решения суда чиновников и представителя отдела образования оштрафовали.

Апелляционный суд встал на сторону потенциального поставщика и отменил решение суда первой инстанции, который ранее отказал ему в иске. Итоги конкурса по государственным закупкам пересмотрят. Об этом сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

Во время разбирательства выяснилось, что конкурсная комиссия по-разному оценивала аналогичные заявки в разных учреждениях образования. Суд указал на противоречия при выставлении баллов, различное толкование правил госзакупок и отсутствие полного пакета конкурсных документов.

Кроме того, представители учреждений образования занимали противоположную позицию в разных судах по схожим делам. Апелляционная коллегия ЗКО отменила прежнее решение и обязала пересмотреть итоги конкурса.

После рассмотрения дела суд вынес частное определение в адрес руководителя областного управления образования — с требованием провести анализ единообразия процедур госзакупок и рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных.

Также суд наложил штраф на адвоката отдела образования за злоупотребление процессуальными правами и введение суда в заблуждение. Денежное взыскание получил и руководитель областного управления образования — за формальный ответ на частное определение и его неисполнение. Оба штрафа оплачены.

Позже требования суда были выполнены: проведён анализ процедур и приняты меры в отношении ответственных лиц.

Постановление суда вступило в законную силу.