В Мангистауской области расследуют дело об организации незаконного онлайн-казино. Под подозрением находится Рантик Бахтияр Оглы. Об этом сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу.
По данным следствия, для работы платформы использовался сервис bingo37.pro, который предоставлял доступ к более чем тысяче азартных игр. Среди них — популярные «Crazy Monkey», «Keno», «Euro Game» и другие.
Продвижение онлайн-казино велось через мессенджеры Telegram и WhatsApp. Потенциальным клиентам рассылали рекламные материалы, фото и видео, а также предлагали бонусные программы и акции, формируя впечатление о возможности быстрого и лёгкого выигрыша.
После перевода денег пользователям предоставлялись логины и пароли для доступа к игровой платформе.
По версии следствия, для приёма денежных средств и сокрытия финансовых потоков организатор привлёк так называемых дропперов — граждан Грузии и Таджикистана.
— Указанные лица целенаправленно прибывали на территорию Республики Казахстан для регистрации банковских счетов и абонентских номеров, которыми впоследствии фактически не распоряжались, передав доступ организатору. В результате через зарегистрированные дроперами счета поступило более 3,1 млрд тенге, — говорится в сообщении АФМ.
Кроме того, инициирована досудебная конфискация двух автомобилей, оформленных на третьих лиц с целью сокрытия имущества: Porsche Cayenne и Lexus GX 460.
Постановлением суда машины конфискованы в доход государства.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.