Для приёма денежных средств подозреваемый привлекал дропперов из Грузии и Таджикистана.

В Мангистауской области расследуют дело об организации незаконного онлайн-казино. Под подозрением находится Рантик Бахтияр Оглы. Об этом сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу.

По данным следствия, для работы платформы использовался сервис bingo37.pro, который предоставлял доступ к более чем тысяче азартных игр. Среди них — популярные «Crazy Monkey», «Keno», «Euro Game» и другие.

Продвижение онлайн-казино велось через мессенджеры Telegram и WhatsApp. Потенциальным клиентам рассылали рекламные материалы, фото и видео, а также предлагали бонусные программы и акции, формируя впечатление о возможности быстрого и лёгкого выигрыша.

После перевода денег пользователям предоставлялись логины и пароли для доступа к игровой платформе.

По версии следствия, для приёма денежных средств и сокрытия финансовых потоков организатор привлёк так называемых дропперов — граждан Грузии и Таджикистана.

— Указанные лица целенаправленно прибывали на территорию Республики Казахстан для регистрации банковских счетов и абонентских номеров, которыми впоследствии фактически не распоряжались, передав доступ организатору. В результате через зарегистрированные дроперами счета поступило более 3,1 млрд тенге, — говорится в сообщении АФМ.

Кроме того, инициирована досудебная конфискация двух автомобилей, оформленных на третьих лиц с целью сокрытия имущества: Porsche Cayenne и Lexus GX 460.

Постановлением суда машины конфискованы в доход государства.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.