Тюльпаны, растущие на необъятных полях Великой степи, являются символом любви и обновления. В Казахстане он также знаменует начало весны.

Как сообщает телеканал Caspiannews, в конце прошлого года предпринимательница из Атырау высадила 200 тысяч луковиц тюльпанов в своей теплице. Бакыт Исхакова занимается цветочным бизнесом с 1994 года. Бывшая госслужащая пришла в эту сферу совершенно случайно, однако идея построить теплицу и выращивать цветы зрела у неё давно.

В первую очередь предпринимательница поставила цель открыть цветочный магазин для их продажи. По словам женщины, закупать цветы из других регионов и зарубежных стран становилось всё сложнее. Поэтому она решила сама выращивать их. Весной прошлого года заказала луковицы из Нидерландов.

В этом году из-за суровой зимы выращивать цветы в теплице было непросто. Для роста тюльпанов температура воздуха в помещении должна составлять 14-16 градусов выше нуля. Если снаружи теплее, то они быстро зацветают и вырастают с короткими стеблями. Сейчас предпринимательнице помогают сын и невестка. 12 сортов тюльпанов высажены в гидропонных ящиках.

Гидропонные ящики — это контейнеры или модули для выращивания растений без почвы, в питательном растворе с водой и минералами. Корни получают всё необходимое напрямую из раствора, а не из земли.

Ранее Бакыт Исхакова привозила луковицы из России, Беларуси и Нидерландов. Один цветок в прошлом году продавали по 800 тенге. В этом году планируют продавать по 700 тенге. По словам Бакыт, после государственной поддержки продукцию можно будет продавать по более низкой цене. В следующем году она намерена увеличить объемы и выйти на весь западный регион. Кроме того в этом году бизнесвумен планирует высадить 11 тысяч пионов.