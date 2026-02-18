Проверка уже доступна для товаров, которые подделывают чаще других.

В мобильном приложении eGov Mobile появилась новая функция — теперь пользователи могут проверить подлинность товаров по цифровым кодам. Об этом сообщила пресс-службе портала.

Новый функционал реализован на базе системы Naqty Onim и обеспечивает быстрый и бесплатный доступ к сведениям из системы цифровой маркировки.

Сейчас в приложении доступна проверка товаров из категорий, наиболее подверженных риску подделки. Среди них:

лекарственные средства,

табачные изделия,

обувь.

Для проверки необходимо отсканировать Data Matrix-код, размещённый на упаковке. После сканирования в приложении отображается информация о подлинности товара, производителе, его характеристиках и дате выпуска.

Функция распространяется только на товары, подлежащие обязательной цифровой маркировке и содержащие Data Matrix-код.

В пресс-службе отдельно обратили внимание на проверку лекарственных препаратов.

– При проверке лекарств необходимо учитывать дату их производства: препараты, произведённые до 1 июля 2024 года, не подлежат обязательной цифровой маркировке и могут не отображаться в системе при сканировании. Отсутствие результата проверки в этом случае не свидетельствует о нелегальности или поддельном происхождении товара, – говорится в сообщении.

Таким образом, если лекарство было произведено до указанной даты, его отсутствие в системе не означает, что продукция является контрафактной.

Как отметили в ведомстве, запуск сервиса направлен на повышение прозрачности рынка и защиту потребителей от подделок. Теперь казахстанцы могут самостоятельно проверить товар перед покупкой или после неё — всего за несколько секунд через мобильное приложение.