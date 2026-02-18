Акимат обязали пересмотреть решение.

В Западно-Казахстанской области суд признал незаконными итоги конкурса на предоставление земельного участка для ведения крестьянского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

Истец — руководитель КХ — ещё в 2023 году участвовал в конкурсе, однако его заявку отклонили. Позже суд установил, что итоги того конкурса были подведены с нарушениями.

Несмотря на это, районный акимат не пересмотрел результаты и не завершил конкурсные процедуры. Спустя два года власти вновь объявили конкурс на тот же участок и признали победителем другого участника.

Сначала суд первой инстанции отказал фермеру в удовлетворении иска. Однако апелляционная коллегия ЗКО отменила это решение и приняла новое — в пользу истца.

Суд установил, что по всем конкурсным критериям у фермера было преимущество, а земельная комиссия не обосновала, почему выбрала другого победителя. В итоге результаты повторного конкурса отменены, акимат обязали пересмотреть итоги.

Также суд вынес частное определение в адрес акима области — с постановкой вопроса об ответственности должностных лиц. Представителей районного акимата оштрафовали за невыполнение процессуальных обязанностей. Штрафы уже оплачены.

Постановление суда вступило в законную силу.