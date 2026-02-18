Налог за имущество задолжали более десяти тысяч человек.

Исполняющий обязанности заместителя руководителя департамента государственных доходов по Атырауской области Бисен Юсубалиев на брифинге рассказал о порядке уплаты транспортного и имущественного налогов в регионе, новых изменениях и текущем объёме задолженности.

Физические лица обязаны ежегодно до 1 апреля оплачивать транспортный налог по месту жительства, налог на имущество – до 1 октября. Срок оплаты налога на имущество, начисленного за прошлый год, — до 1 октября 2026 года.

— В настоящее время по транспортному налогу задолженность имеют 4 246 автовладельцев на сумму 321 миллион тенге. Из них 226 миллионов тенге – основной долг, 95 миллионов тенге – начисленные пени за просрочку. По налогу на имущество задолженность имеется у 10 415 человек на сумму 50 миллионов тенге, — отметил Юсубалиев.

Если налог не уплачен вовремя, направляется уведомление. В случае неуплаты выносится налоговый приказ, после чего дело передаётся частным судебным исполнителям. Далее применяются меры принудительного взыскания.

Также Бисен Юсубалиев рассказал об изменениях, вступающих в силу с этого года.

— Теперь чем старше автомобиль, тем меньше налог. Если легковой автомобиль в пользовании более 10 лет, налог рассчитывается со снижением на 30 процентов. Для автомобилей старше 20 лет налог уменьшается вдвое. Кроме того, крестьянские хозяйства теперь освобождаются от уплаты налога за один пикап, — отметил он.

Помимо этого, введён новый порядок для граждан, владеющих дорогим имуществом. Если общая стоимость всех домов, зданий и другого имущества одного человека превышает 450 миллионов тенге, то на сумму сверх этого порога будет начисляться дополнительный налог в размере 2 процентов. То есть чем дороже имущество, тем выше сумма налога.