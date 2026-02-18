Министерство водных ресурсов и ирригации РК отчиталось о подготовке страны к паводковому периоду — в частности, о наличии свободной ёмкости в водохранилищах по регионам, включая западные области.
В настоящий момент свободная ёмкость крупных водохранилищ в стране превышает 14,3 млрд кубометров — это пространство предназначено для приёма талой и паводковой воды в период весеннего половодья.
По данным ведомства:
в северных регионах резерв составляет примерно 70% от общей ёмкости;
в центральном Казахстане — около 68%;
в западных областях — порядка 48%;
в восточных — около 86%.
Показатель свободной ёмкости в западных регионах ниже, чем в остальных, что требует особого внимания к подготовке гидротехнических сооружений и обеспечению безопасности населения и инфраструктуры в период паводков.
В рамках подготовки специализированные службы уже провели ремонт и обследование ряда гидротехнических объектов в разных областях, в том числе в Актюбинской и Атырауской.
Министерство также ведёт мониторинг совместно с акиматами и взаимодействует с сопредельными странами — Россией и Китаем — по вопросам пропуска и объёмов транзитных вод, чтобы сгладить колебания уровня воды во время половодья.
Ведомство активно готовит инфраструктуру к сезону паводков:
инспектируются плотины и дамбы,
проводится санация русел рек,
координируются работы по углублению и очистке водных артерий.
– Ведется активная подготовка к весеннему паводку. Подготовлена спецтехника и инертные материалы, осуществляется обмен данными с сопредельными странами. Каждые 10 дней проводится расчет оптимального режима работы водохранилищ. Комплекс предпринятых мер позволит обеспечить готовность водохозяйственных сооружений к приему и безопасному пропуску паводковых вод. Министерство ведет ежедневный мониторинг водохозяйственной обстановки, совместно с акиматами продолжается системная работа по снижению паводковых рисков и обеспечению безопасности населения и инфраструктуры, – сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.