Свободная ёмкость крупных водохранилищ в стране превышает 14,3 млрд кубометров.

Министерство водных ресурсов и ирригации РК отчиталось о подготовке страны к паводковому периоду — в частности, о наличии свободной ёмкости в водохранилищах по регионам, включая западные области.

В настоящий момент свободная ёмкость крупных водохранилищ в стране превышает 14,3 млрд кубометров — это пространство предназначено для приёма талой и паводковой воды в период весеннего половодья.

По данным ведомства:

в северных регионах резерв составляет примерно 70% от общей ёмкости;

в центральном Казахстане — около 68% ;

в западных областях — порядка 48% ;

в восточных — около 86%.

Показатель свободной ёмкости в западных регионах ниже, чем в остальных, что требует особого внимания к подготовке гидротехнических сооружений и обеспечению безопасности населения и инфраструктуры в период паводков.

В рамках подготовки специализированные службы уже провели ремонт и обследование ряда гидротехнических объектов в разных областях, в том числе в Актюбинской и Атырауской.

Министерство также ведёт мониторинг совместно с акиматами и взаимодействует с сопредельными странами — Россией и Китаем — по вопросам пропуска и объёмов транзитных вод, чтобы сгладить колебания уровня воды во время половодья.

Ведомство активно готовит инфраструктуру к сезону паводков:

инспектируются плотины и дамбы,

проводится санация русел рек,

координируются работы по углублению и очистке водных артерий.