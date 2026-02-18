В Уральске водитель Volkswagen Touareg попытался обмануть полицейских после того, как проехал на мигающий сигнал светофора.

Нарушение заметили сотрудники центра оперативного управления во время мониторинга. Машину остановили патрульные.

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, за рулём оказался 32-летний житель города. Мужчина уверял, что у него есть водительское удостоверение и все документы в порядке. Однако при проверке выяснилось, что он назвал чужой ИИН — данные своего брата.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Позже стало известно, что ранее его уже лишили прав на семь лет.

По факту возбуждено уголовное дело. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.

В полиции напомнили: управление машиной в состоянии опьянения и попытка обмана сотрудников грозят серьёзной ответственностью и создают реальную угрозу для других участников дорожного движения.