Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало актуальные данные о пенсионных выплатах в стране на начало 2026 года.
По информации ведомства, с января 2026 года из республиканского бюджета было выплачено 395,2 млрд тенге на пенсионное обеспечение. Из этой суммы:
131,3 млрд тенге направлено на базовые пенсии,
263,9 млрд тенге — на солидарные выплаты.
Сколько пенсионеров в стране
По состоянию на 1 февраля 2026 года в Казахстане зарегистрировано 2 млн 538 тыс. пенсионеров.
Средний размер совокупной пенсии составил 157 843 тенге.
В том числе:
средний размер солидарной пенсии — 103 931 тенге,
базовой — 53 912 тенге.
От чего зависит размер выплат
В Минтруда напомнили, что размер базовой пенсии рассчитывается индивидуально — он зависит от стажа участия гражданина в пенсионной системе.
Так:
при стаже 10 лет и менее выплата составляет 70% от прожиточного минимума;
при стаже 20 лет и более размер постепенно увеличивается;
при стаже 34 года и более назначается максимальный размер базовой пенсии.
В ведомстве подчеркнули, что регулярность и полнота пенсионных взносов напрямую влияют на будущие выплаты.