Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало актуальные данные о пенсионных выплатах в стране на начало 2026 года.

По информации ведомства, с января 2026 года из республиканского бюджета было выплачено 395,2 млрд тенге на пенсионное обеспечение. Из этой суммы:

131,3 млрд тенге направлено на базовые пенсии,

263,9 млрд тенге — на солидарные выплаты.

Сколько пенсионеров в стране

По состоянию на 1 февраля 2026 года в Казахстане зарегистрировано 2 млн 538 тыс. пенсионеров.

Средний размер совокупной пенсии составил 157 843 тенге.

В том числе:

средний размер солидарной пенсии — 103 931 тенге ,

базовой — 53 912 тенге.

От чего зависит размер выплат

В Минтруда напомнили, что размер базовой пенсии рассчитывается индивидуально — он зависит от стажа участия гражданина в пенсионной системе.

Так:

при стаже 10 лет и менее выплата составляет 70% от прожиточного минимума ;

при стаже 20 лет и более размер постепенно увеличивается;

при стаже 34 года и более назначается максимальный размер базовой пенсии.

В ведомстве подчеркнули, что регулярность и полнота пенсионных взносов напрямую влияют на будущие выплаты.