Подсудимым вменяют незаконную перевозку наркотиков в особо крупном размере и контрабанду. Им грозит тюремный срок вплоть до пожизненного.

17 февраля в Алматы стартовал судебный процесс по делу о транзите рекордной партии кокаина весом 13 тонн 183 килограмма, передаёт Tengrinews.kz. На скамье подсудимых — двое граждан Турции, которым грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Дело рассматривает суд присяжных.

В чем обвиняют

Подсудимым вменяют незаконную перевозку наркотиков в особо крупном размере и контрабанду. По одной из статей им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, по другой — от 15 до 20 лет либо пожизненный срок.

Суд проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы. В процессе участвуют 12 присяжных, четверо адвокатов и переводчик.

Что известно о партии

О рекордном изъятии КНБ сообщил в сентябре 2025 года. Тогда стало известно, что груз предназначался для транзита через Казахстан в третьи страны. Общий вес кокаина составил 13 тонн 183 килограмма — это крупнейшая разовая партия в истории республики.

Для сравнения: такой объем сопоставим с весом девяти автомобилей Toyota Camry. По оценке МВД, стоимость изъятой партии может превышать 2,1 триллиона тенге.

«Минералы» и зеленый коридор

На заседании уже допросили свидетелей. Специалист по таможенному оформлению сообщил, что груз был задекларирован как «минералы». Система определила его в «зеленый коридор», поэтому физического досмотра не проводилось.

По словам свидетеля, все документы соответствовали заявленным данным, а о реальном содержимом мешков он узнал позже от сотрудников КНБ.

Маршрут через Ригу

Водитель фуры рассказал, что сначала доставил глютеновые добавки из Тайынши в Ригу, а затем загрузил в Латвии другие «пищевые добавки» и повёз их в Алматы через Россию.

Груз дважды проходил рентгеновские сканеры на границах России и Казахстана, однако подозрений не вызвал.

По прибытии в Алматы разгрузка проходила ночью на складе у аэропорта. После неё в кузове осталась серая мелкая пыль. О том, что в мешках находился кокаин, водитель, по его словам, узнал уже позже.

Он также сообщил, что в Риге одновременно загружались как минимум ещё две фуры с аналогичным «товаром».

Допрос свидетелей продолжается.

Источник: Tengrinews.kz.