Солдат срочной службы скончался в одной из воинских частей гарнизона в Актау. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
Досудебное расследование начали военно-следственные органы. На место происшествия выехали заместитель министра обороны, главный военный прокурор и начальник военно-следственного департамента МВД.
— Проводятся следственно-оперативные мероприятия, назначены экспертизы. По делу определён процессуальный прокурор, — отметили в генпрокуратуре.
Генеральная прокуратура взяла ход расследования на контроль.