Врач советует начинать подготовку к Рамазану за одну–две недели.

Рамазан — священный месяц, которого с нетерпением ждут мусульмане. Однако перед началом поста важно правильно подготовить организм и оценить состояние здоровья. О том, кому стоит быть особенно осторожным и как безопасно соблюдать оразу, рассказала главный внештатный гастроэнтеролог ЗКО Гульнара Муканова.

По словам специалиста, не всем пост показан без ограничений.

— Людям с гастритом, панкреатитом, язвенной болезнью желудка, железодефицитной анемией, сахарным диабетом первого и второго типа, желчнокаменной болезнью, а также при уровне гемоглобина ниже 60 и ферритина ниже 10, по возможности не рекомендуется держать пост без консультации врача. В таких случаях обязательно необходимо обследование и индивидуальный подход, — пояснила Гульнара Муканова.

Гастроэнтеролог советует начинать подготовку к Рамазану за одну–две недели. В первую очередь нужно пройти обследование, при необходимости сдать биохимический анализ крови, чтобы определить, есть ли дефицит витаминов и микроэлементов. Если выявлены отклонения, важно заранее восполнить их и только потом принимать решение о соблюдении поста.

Также рекомендуется постепенно уменьшать объём потребляемой пищи и переходить с пятиразового питания на трёхразовое, чтобы адаптировать желудочно-кишечный тракт к новому режиму.

Для мягкой подготовки организма можно устраивать 1–2 раза в неделю разгрузочные дни: употреблять по 200–300 граммов овощного салата 3–4 раза в день либо выбирать один вид продукта — например, до 1 кг яблок или других несладких фруктов, творог или кефир. Это снижает нагрузку на пищеварительную систему и помогает отказаться от тяжёлой, жирной пищи.

При этом специалист предупреждает: после разгрузочного дня нельзя переедать и «компенсировать» ограничения чрезмерным количеством еды.

Во время оразы возможны головокружение, слабость, потемнение в глазах. Чаще всего такие симптомы возникают у людей с нерегулярным и несбалансированным питанием.

— Если в организме есть дефицит микроэлементов, во время поста он может проявиться сильнее. Поэтому лучше заранее позаботиться о своём здоровье, — подчеркнула гастроэнтеролог.

По словам Гульнары Мукановой, в период Рамазана следует сократить потребление жареной, острой и жирной пищи. Есть нужно медленно, тщательно пережёвывая и небольшими порциями. В рацион рекомендуется добавить кефир, шубат и другие кисломолочные продукты. Они помогают поддерживать нормальную работу кишечника.

Если во время поста возникают запоры, необходимо включить в меню продукты, богатые клетчаткой. На сухур полезно пить тёплую воду — это помогает мягко запустить работу кишечника и подготовить желудок к приёму пищи. Того же принципа стоит придерживаться и во время вечерней трапезы.

Тем, кто впервые соблюдает оразу, врач советует особенно внимательно отнестись к состоянию здоровья. При наличии дефицита витаминов его необходимо восполнить. Кроме того, не стоит проводить весь день в постели.

— Снижение физической активности может замедлить обмен веществ и привести к набору веса. Лучше сохранять привычный ритм жизни и умеренную активность, — заключила главный внештатный гастроэнтеролог ЗКО.

Специалист подчёркивает: при грамотной подготовке и внимательном отношении к своему здоровью Рамазан может пройти без осложнений и с пользой для организма.

Напомним, священный месяц Рамадан начнется 19 февраля и продлится до 19 марта.