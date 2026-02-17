В департаменте полиции ЗКО сообщили, что из-за резкого ухудшения погоды движение по дорогам республиканского и областного значения затруднено. Выезд за пределы области временно могут ограничить.

В этой связи призываем всех водителей соблюдать меры предосторожности:
• перед выездом тщательно учитывайте погодные условия;
• строго соблюдайте установленный скоростной режим;
• соблюдайте безопасную дистанцию между транспортными средствами;
• при отсутствии крайней необходимости воздержитесь от дальних поездок.

Не относитесь равнодушно к собственной жизни и жизни окружающих!