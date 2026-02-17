Дороги республиканского и областного значения могут закрыть из-за непогоды.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что из-за резкого ухудшения погоды движение по дорогам республиканского и областного значения затруднено. Выезд за пределы области временно могут ограничить.



В этой связи призываем всех водителей соблюдать меры предосторожности:

• перед выездом тщательно учитывайте погодные условия;

• строго соблюдайте установленный скоростной режим;

• соблюдайте безопасную дистанцию между транспортными средствами;

• при отсутствии крайней необходимости воздержитесь от дальних поездок.



Не относитесь равнодушно к собственной жизни и жизни окружающих!