Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 17 февраля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал обращения казахстанцев по поводу роста цен на продукты питания, передаёт Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у представителя ведомства, действительно ли наблюдается резкое подорожание товаров, связано ли это с повышением НДС и стоит ли ожидать дальнейшего роста цен.

Азат Султанов заявил, что не согласен с формулировкой о «резком» скачке стоимости.

– Я бы не согласился с утверждением о резком росте цен. Мы с Сериком Жумангариным каждую неделю проводим совещание по вопросам роста цен на социально значимые продуктовые товары. По итогам прошлой недели рост составил всего 0,2%. Главный фактор – сезонность по овощной группе: расходы на хранение овощей, где-то происходит выбраковка, усушка. Это влияет на объемы реализации и цену. Плюс, когда мы говорим о продовольственной инфляции, надо отделять рост цен на СЗПТ и на продовольствие. Вы знаете, у нас по продовольственной инфляции все товары вместе идут по анализу Нацбанка. Соответственно, если условно выросла цена на киви или другие экзотические фрукты, это все тоже дает рост, – сказал Азат Султанов.

По его данным, с начала 2026 года индекс цен на социально значимые продовольственные товары вырос на 0,6%.

Вице-министр уточнил, что основной рост зафиксирован по овощной группе.

– Действительно, есть рост на капусту, морковь, картофель, помидоры – это отражает сезонный характер. По остальным продуктам в некоторых регионах: хлеб – 0,4%, мука – 0,3%. Это тоже сезонный фактор: после сбора урожая традиционно идет экспорт нашей пшеницы, соответственно, это влияет на внутренние цены. Цена на пшеницу по сравнению с осенними ценами выросла на 10 тыс. тенге. Все это приводит к росту цен. Но мы резкого роста цен не допустим, причины выясняются. С каждым предприятием проводится работа. Рост есть по коммунальным тарифам – многие СМИ поднимали этот вопрос: когда температурный режим в Астане привел к росту цен на коммунальные услуги, то же самое испытывают и предприятия. Если есть объективные причины повышения цен, в отношении предприятий никаких мер применяться не будут, – дополнил вице-министр.

Отдельно Азат Султанов остановился на проблеме посредников. По его словам, перечень социально значимых продовольственных товаров был расширен именно для контроля таких ситуаций.

– Сейчас в перечень 33 продуктов входят не совсем товары первой необходимости, допустим рыба или яблоки. Там как раз отмечался рост цен на торговых полках из-за посреднических цепочек, и там будут приниматься жесткие меры, – рассказал Султанов.

Источник: Zakon.kz.