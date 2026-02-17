На западе Казахстана сохранится преимущественно облачная погода без интенсивных осадков. В утренние часы возможна гололедица.

По данным синоптиков World-Weather, 18 февраля в Уральске ожидается морозная и пасмурная погода. Днем температура воздуха составит примерно −6 °C, ночью столбик термометра опустится до −13 °C, возможна облачность без значительных осадков в течение дня. Ветер умеренный, условия останутся зимними и холодными.

В Атырау завтра также сохранятся прохладные зимние условия. Днём температура воздуха будет около +1…+2 °C, ночью примерно 0…−2 °C. Без сильных осадков, умеренный ветер, возможна слабая облачность в течение дня.

В Актау ожидается более мягкая погода, чем в северных городах: дневные температуры около 0…+3 °C, ночные минимумы могут быть около −2 °C. Вероятна облачность без существенных осадков, ветер умеренный.

В Актобе на 18 февраля прогнозируют холодный зимний день: дневная температура около −2 °C, ночная — до −8 °C, возможны облачные периоды и легкий снег.