Надбавка на социально значимый продукт составляла 47%.

Департамент торговли и защиты прав потребителей по ЗКО возбудил административное дело за нарушение правил торговли. Об этом сообщили на странице ведомства в Instagram. Специалисты выяснили, что один из предпринимателей поставлял в розничные магазины («магазины у дома») социально значимый продукт — «Соль Илецкая» — с торговой надбавкой 47%.

Нарушение выявили при проверке электронных счетов-фактур. Согласно документам, соль продавали по 100 тенге за килограмм при закупочной цене 68 тенге. В результате поставщика привлекли к административной ответственности по статье 204-4 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

Напомним, что на социально значимые продукты питания предельная торговая надбавка не должна превышать 15% от цены производителя или закупочной цены, указанной в договоре. Однако, как отмечают в ведомстве, не все поставщики соблюдают это требование.