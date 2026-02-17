За сутки американская валюта подешевела почти на 2 тенге.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 17 февраля курс доллара составил 489,99 тенге. Только за сутки он снизился на 1,91 тенге.

В обменных пунктах Казахстана в среднем установлены следующие курсы валют:

доллар: покупка – 488-492 тенге, продажа – 492-495 тенге;

евро: покупка – 575-580 тенге, продажа – 582-588 тенге;

рубль: покупка – 6,35-6,4 тенге, продажа – 6,44-6,47 тенге.

Стоит отметить, 4 февраля 2026 года курс доллара составил 498,65 тенге. Тогда за сутки он снизился на 4,4 тенге.

Напомним, также официальный курс доллара был ниже 500 тенге 5 декабря 2025 года, тогда он составлял 499,65 тенге. Также ниже 500 тенге курс опускался ещё 28 марта 2025 года.