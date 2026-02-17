С помощью гидравлического инструмента спасатели разрезали искорёженный металл и вытащили 39-летнего гражданина Таджикистана.

По информации МЧС РК, в Хромтауском районе Актюбинской области на 846-м километре трассы «Самара – Шымкент» произошло ДТП. Один из автомобилей сразу загорелся. В другой машине водитель оказался зажатым. Счёт шёл на секунды.

На место прибыли пожарные и спасатели. Они работали одновременно: одни тушили огонь, другие освобождали водителя из повреждённого автомобиля.

С помощью гидравлического инструмента спасатели разрезали искорёженный металл и вытащили 39-летнего гражданина Таджикистана. Его сразу передали бригаде скорой помощи.