Суд признал женщину невменяемой и освободил от уголовной ответственности.

В Жетысуской области завершено судебное дело в отношении женщины, жестоко обращавшейся со своим собственным ребёнком. Суд признал её невменяемой и освободил от уголовной ответственности, направив на принудительное лечение, сообщает телеканал KTK.

Что произошло

Инцидент произошёл в январе этого года в городе Жаркент. По данным полиции, 28-летняя мать привязала своего 4-летнего сына к отопительной батарее, избивала его ногами и руками, а также наносила удары половником. Всё происходящее было снято на видео, которое затем распространилось в социальных сетях и мессенджерах.

Отец ребёнка передал видеозапись в правоохранительные органы, после чего женщину задержали и поместили под стражу. Двое детей — пострадавший мальчик и его брат — были отправлены в Центр поддержки семьи в Талдыкоргане.

Решение суда

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что женщина страдает умственными нарушениями и не могла осознавать опасность своих действий в момент происшествия. С учётом этого суд освободил её от уголовной ответственности и применил к ней принудительные меры медицинского характера — лечение в психиатрическом стационаре общего типа.

— Экспертизой установлено, что в период совершения деяния подсудимая не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий… С учётом изложенного суд освободил подсудимую от уголовной ответственности…, — отмечено в пресс-службе областного суда.

Реакция властей

После инцидента Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК сообщил, что в отношении женщины будут проведены дополнительные следственные действия, а опека рассмотрит вопрос о лишении её родительских прав.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, поскольку видео с издевательствами активно распространялось в социальных сетях.

Источник: КТК