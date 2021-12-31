- В будние и выходные дни вход в торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные), торговые сети (продовольственные с торговой площадью свыше 6 000 квадратных метров), караоке разрешается только при условии наличия безопасного «зелёного» статуса (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трёх месяцев) у сотрудников и посетителей, без ограничения по режиму работы, - пояснили в МВК.Комиссия пояснила, что принимаемые меры основаны с учётом скорости распространения и передачи варианта «Омикрон». Напомним, ограничение по входу в ТРЦ и ТД для лиц с безопасным статусом уже действует в нескольких городах Казахстана. Накануне главный санврач ЗКО подписал новое постановление, согласно которому посещать ЦОНы и ТРЦ могут только жители с «зелёным» статусом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
