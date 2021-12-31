Илье Смирнову необходима операция на второй глаз, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Плачу, когда смотрю в его глазки - мама полугодовалого малыша с глаукомой из Уральска Илья Смирнов В августе этого года в редакцию "МГ" обратилась мама двухмесячного Ильи - Галина Лапина-Смирнова. Женщина рассказала, что её сыну поставили неутешительный диагноз - глаукома обоих глаз и ему необходима срочная операция. Тогда мама малыша была у офтальмолога в поликлинике, посетила частные клиники, дважды ездила в Алматы в КазНИИ глазных болезней, где врачи назначали только терапевтическое лечение - глазные капли. Галина говорила, что в КазНИИ врачи обещали сделать операцию только в пятимесячном возрасте, если не будет никаких отрицательных показаний у малыша. Но после приёма капель у Ильи начался воспалительный процесс. Родители малыша начали собирать деньги, чтобы отправиться в Санкт-Петербург к доктору Олегу Дискаленко. Там им обещали вернуть зрение малышу даже в двухмесячном возрасте. Неравнодушные казахстанцы перечислили 1,5 миллиона тенге. Четвёртого сентября сбор был закрыт, и мама с малышом уехали на операцию. Уже 17 сентября Галина сообщила, что операция прошла успешно. Они вернулись домой, но через полгода им придётся ехать на операцию на левый глаз, и возможно, будет проведена повторная операция на правый глаз. Сейчас Галина Лапина-Смирнова вновь обратилась к неравнодушным казахстанцам. Их пригласили в Санкт-Петербурга на операцию 10 января. Им необходимо собрать 1,2 миллиона тенге. У семьи сейчас есть 830 тысяч тенге.
- Я молюсь, чтобы у нас всё получилось. Ждём новогоднего чуда. Самое главное добрать нужную сумму и уехать на операцию. Илья плачет, его беспокоят боли, всё время трёт глазки. Мы счастливы, когда наблюдаем за ним. Он уже видит тем глазом, который прооперировали. Все рекомендации мы соблюдали. А сейчас надеемся и верим, что всё получится. На оставшиеся деньги, которые перечислили перед первой операцией, мы покупаем всё необходимое: билеты, лекарства. Я благодарна каждому, кто помог. Низкий всем поклон, - обратилась Галина к неравнодушным казахстанцам.
Все, кто желает помочь Илье Смирнову, могут перечислить деньги по следующим реквизитам на имя Галины Лапиной-Смирновой на номер карты Каспи голд 4400 4301 2617 7374 или по номеру телефона привязанной к этой карте 8 747 194 12 12 (Галина Лапина-Смирнова).  Или перечислить по следующим реквизитам на имя Галины Лапиной-Смирновой на номер карты Сбербанка 4263 4333 4738 9279. Задать уточняющие вопросы можно маме Ильи по номеру телефона 8 747 194 12 12.