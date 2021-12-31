- Я молюсь, чтобы у нас всё получилось. Ждём новогоднего чуда. Самое главное добрать нужную сумму и уехать на операцию. Илья плачет, его беспокоят боли, всё время трёт глазки. Мы счастливы, когда наблюдаем за ним. Он уже видит тем глазом, который прооперировали. Все рекомендации мы соблюдали. А сейчас надеемся и верим, что всё получится. На оставшиеся деньги, которые перечислили перед первой операцией, мы покупаем всё необходимое: билеты, лекарства. Я благодарна каждому, кто помог. Низкий всем поклон, - обратилась Галина к неравнодушным казахстанцам.Все, кто желает помочь Илье Смирнову, могут перечислить деньги по следующим реквизитам на имя Галины Лапиной-Смирновой на номер карты Каспи голд 4400 4301 2617 7374 или по номеру телефона привязанной к этой карте 8 747 194 12 12 (Галина Лапина-Смирнова). Или перечислить по следующим реквизитам на имя Галины Лапиной-Смирновой на номер карты Сбербанка 4263 4333 4738 9279. Задать уточняющие вопросы можно маме Ильи по номеру телефона 8 747 194 12 12. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
