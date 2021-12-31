Однако объём полученных из-за границы денег практически не изменился, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Люди заранее скидываются на штраф за проведение свадьбы - аким ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Аналитики Finprom подсчитали, что с января по октябрь 2021 года казахстанцы отправили 834,3 млрд тенге. Это сразу на 31,3% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Объём отправленных из Казахстана за рубеж денег в 3,6 раза превышает объём полученных из-за рубежа. Более половины отправленных денег перевели в Узбекистан (255,4 млрд тенге) и Турцию (167,8 млрд тенге). Объём переводов в Узбекистан вырос почти вдвое, в Турцию - в полтора раза. Следом идут Россия (149,2 млрд тенге) и Кыргызстан (122,8 млрд тенге). При этом объём переводов в Россию сократился на 13,1%, в Кыргызстан — на 10,3%. Получают деньги жители Казахстана чаще всего из России (45,8 млрд тенге), Узбекистана (39,6 млрд тенге) и Южной Кореи (33,2 млрд тенге). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.