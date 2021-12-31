- В рамках инициативы на первом этаже жилого дома создан центр реабилитации детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, - рассказали в акимате.

Фото: пресс-служба акимата Уральска 30 декабря в Уральске сдали в эксплуатацию дом на 64 квартиры - 32 однокомнатные и 32 двухкомнатные. Здание построено за счёт средств КПО б.в. Стоимость проекта составляет 957 млн тенге. Дом возвели всего за девять месяцев. Заселят его жильцы аварийных домов. Они уже получили ключи от квартир из рук акима города.С 2015 года в Уральске снесли 29 аварийных домов, на их месте построили девять новых многоэтажек.Фото: пресс-служба акимата Уральска