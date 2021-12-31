Завершилось строительство девятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Самал, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Многоэтажку сдали в эксплуатацию в Уральске Фото: пресс-служба акимата Уральска 30 декабря в Уральске сдали в эксплуатацию дом на 64 квартиры - 32 однокомнатные и 32 двухкомнатные. Здание построено за счёт средств КПО б.в. Стоимость проекта составляет 957 млн тенге. Дом возвели всего за девять месяцев. Заселят его жильцы аварийных домов. Они уже получили ключи от квартир из рук акима города.
- В рамках инициативы на первом этаже жилого дома создан центр реабилитации детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, - рассказали в акимате.
С 2015 года в Уральске снесли 29 аварийных домов, на их месте построили девять новых многоэтажек. Многоэтажку сдали в эксплуатацию в Уральске Фото: пресс-служба акимата Уральска