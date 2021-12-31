- Уважаемые жители Западно-Казахстанской области, от всего сердца поздравляю вас с наступающим 2022 новым годом! 2021 год тоже был непростым, тяжёлым, но мы достойно выдержали все тяготы и лишения. Желаю всем, чтобы новый год принёс счастье в наши дома, покой и благополучие. Желаю всем крепкого здоровья! Следите за своим здоровьем и своих близких, вовремя проходите скрининги и укрепляйте иммунитет и, конечно, обязательно вакцинируйтесь против COVID-19. С наступающим новым годом!Самое необычное место проведения Нового года за 20 лет - это моя квартира, мой дом. И в этом году планирую отметить этот праздник дома с семьей! Хочу поздравить всех жителей с новым 2022 годом и улыбайтесь, потому что это всех раздражает! И ещё 31 декабря - это ещё и мой день рождения, поэтому с Днем Рождения меня!- Уважаемые жители и гости Уральска! Коллектив аптеки "Арина" от всей души поздравляет с наступающим Новым годом! Желаем крепкого здоровья. Для этого принимайте витамин С, витамин Д3. Много-много позитива, для этого: • 10 000 шагов в день • 3 километра пробежать (с ортопедическими стельками это будет сделать легче). Коллектив аптеки "Арина" и ортопедического салона всегда рады помочь вам.- Сказать, как обычно встречаю Новый год, довольно сложно. В силу специфики нашей работы, "обычно" у нас не бывает. За годы службы получалось по-разному. Бывало, что новый год заставал и в дороге, и на дежурстве и на оперативном мероприятии. Был случай, когда я работал госинспектором ГАИ и в Новый год как обычно мы были на усилении. Мимо нашего поста, игнорируя требование остановиться, пролетел на высокой скорости автомобиль. Время было как раз 11:30, мы начали преследование, и минут через сорок удалось задержать нетрезвого водителя. Вот так мы и встретили новый год в погоне. Как страж порядка, учитывая и погодные условия, рекомендую всем гражданам воздержаться от ненужных поездок, избегать незнакомых компаний, соблюдать правила дорожного движения и ни в коем случае не садиться за руль автомашины в нетрезвом состоянии. Берегите себя и своих близких!- Каждый год я встречаю Новый год в кругу семьи. Праздничные угощения всегда готовит мама, а это бешбармак и разные салаты. Когда я был совсем маленьким, я верил в Деда Мороза, сейчас я вырос. Раньше я радовался всяким игрушкам и сладостям, но в этом году в качестве подарка хочу получить спортивный инвентарь для занятий спортивной гимнастикой. Всех жителей Уральска поздравляю с наступающим Новым годом, а своим сверстникам желаю успехов в учёбе, счастливого детства и больших достижений в спорте!- Новый год встречаю в кругу семьи. У нас заведено, что все – дети, внуки, правнуки - а это более 30 человек, на Новый год приходят поздравлять старших. Обычно, 31 декабря и 1 января у меня, а 2 января уже идём в гости к родственникам. Но в этом году многие не смогут приехать, так что будем отмечать в самом близком кругу. По традиции на Новый год печём блины, несладкие пироги, запекаем курицу. Когда-то всё это делала я, сейчас – дочь. Я разве что помогаю. Помню, как во время войны, когда я работала учителем в сельской школе, мы с детишками устраивали новогодний праздник. Ёлки тогда не было, и мы срубили просто дерево и установили его в классе ветками вниз, вроде как елка получилась. Наклеили из бумаги цепей, игрушек. Красок тоже не было, и мы кипятили в воде разноцветные кусочки ткани и потом в этой воде красили игрушки, а свечи делали изо льда. Очень хотелось сделать праздник ребятишкам. Уже потом, в 50-60 годы, обязательно проводили на новогодний утренник конкурс костюмов. Тканей тогда особо не было, поэтому все "снежинки", "снегурочки", "зайчики" были в костюмах из марли. И у Деда Мороза борода тоже была марлевая. А как-то на Новый год муж смастерил макет Кремля с подсветкой из лампочек. И вот надев на себя этот макет, да ещё на ходулях он отправился в сельский клуб на новогодний вечер. Конечно, впечатление он произвел сильное. После этот Кремль выставляли в клубе как достопримечательность. Хочу пожелать жителям нашей области и всем казахстанцам мира, дружбы между народами. Уходящий год принёс много невзгод и утрат. Пусть всё плохое останется в нём, а новый 2022 год будет добрым и щедрым. Чтобы нашим детям и внукам не довелось испытать то, что испытали мы в 41-году. Пусть Новый год станет самым волшебным праздником, пусть исполняются мечты и желания. Процветания и спокойствия нашей стране, а в целом, на всей Земле царит мир! Моё обращение к детям и юношеству. Берегите и цените свою малую родину, стремитесь к знаниям – ведь в будущем вам предстоит управлять государством, а государству нужны образованные и знающие люди. Раньше самым дорогим подарком была книга, ведь именно благодаря книге была ликвидирована неграмотность, книга – была источником знаний. И хоть сейчас информацию можно получить из разных источников, но всё же старайтесь читать книги, развивайте речь и умейте правильно говорить. Берите в новый год такие волшебные слова, как: "здравствуйте", "спасибо" и "пожалуйста". Пусть вас окружают верные и хорошие товарищи. Счастья вам, дети! Прекрасного настроения и пусть сбываются ваши мечты! А родителям мне хочется пожелать взаимопонимания с детьми, быть им примером в повседневной жизни и, не смотря на занятость, всегда находить время для общения с ними.- Новый год мы встречаем в узком семейном кругу. Если говорить о нашей семье, то два Новых года нам удалось отметить нормально – это ещё до диагноза Эмира. А вот прошлый год, точнее, конец года у нас был нерадостным и непраздничным. Как раз под Новый год нам пришёл генетический результат анализа, где подтвердился диагноз спинальной мышечной атрофии. Конечно, все мысли были уже не о празднике, а о том, как бы быстрее собрать деньги и закрыть сбор. В этом году пока не знаем, где придётся встречать Новый год. Сейчас мы находимся в Москве на реабилитации. И самым лучшим подарком для Эмира будет встреча праздника с бабушками и дедушками, которые очень его ждут. Всех казахстанцев мы поздравляем с Новым годом! Счастья, успехов, карьерного роста. Чтобы в жизни были только положительные моменты, добро, тепло, любовь. Чтобы мы все жили дружно, помогали людям в трудную минуту. На нашем примере можно сказать смело, что всё это возможно, и что добрых и отзывчивых людей намного больше. Родителям детей, у которых ведутся сборы, не важно, при каком заболевании и на какое лечение, хочется пожелать, чтобы до Нового года они закрылись, и чтобы это был самый счастливый Новый год и все дети получили долгожданное лечение и шли на поправку, а у родителей появилась радостная улыбка!– По своему роду деятельности каждый Новый год мне приходится встречать вдали от родных и близких. Бесконечные поездки, сборы, перелёты нередко нарушают планы. В этом году я тоже пока не определился, где и с кем буду встречать новый год. Конечно, хотелось бы дома. Когда я нахожусь в Мозамбике, я обычно провожу его с семьей, стараюсь с максимальной пользой проводить это время. Ведь нет ничего дороже семьи. Большое спасибо всем нашим болельщикам. Всех уральцев поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов везде и во всем!– С приближением Нового года всё больше чувствуется праздник. Ежегодно я стараюсь встречать его в кругу близких и родных, особых традиций у нас нет. Мы с женой воспитываем четверых детей, все вместе собираемся за праздничным дастарханом, каждому стараюсь уделить побольше внимания, дарить подарки. Благо мне очень повезло с супругой, она восхитительно готовит, накрывает шикарный стол, готовит разнообразные блюда. Вообще я семь лет работал вахтовым методом, но ни разу не приходилось встречать Новый год вдали от дома, чему я очень рад. 2021 год стал для меня очень плодотворным годом, многие узнали обо мне, заметили мой талант. В следующем году планирую дальше строить свою карьеру, записать песни, снять клипы и хочу попробовать себя в роли певца-исполнителя. Верю, что у меня всё получится. Своим соотечественникам в первую очередь желаю здоровья, счастья, исполнения всех желаний и чтобы каждый день приносил лишь радость.- Представительницам слабого пола рекомендую не нервничать в новом году, иначе вы будете оставлять много денег в моём салоне, чтобы закрасить седину. А если у вас уже есть седина и вы не успели привести свою голову в порядок перед праздником, то достаточно на неё сбрызнуть лак и нанести обычные тени под цвет волос. Или воспользоваться спецсредством для подкрашивания. Это такой некий экспресс-метод. Также сейчас можно сделать очень быстро прическу, а вернее создать небрежный и модный образ. Завить локоны, прочесать их руками и создать объем. Получится очень даже эффектно. Ох уж эти девушки, как будто, Новый год не наступит без прически. У меня был однажды курьёзный случай. Моя клиентка с длинными, густыми и чёрными волосами захотела перекраситься и именно перед праздником. Ей хотелось стать блондинкой в Новом году. Начали мы покраску в девять вечера 31 декабря и закончили в три ночи первого января. Я не могу отказать своим клиентам. И такое бывает. А так ежегодно 31 декабря мы работаем до поздней ночи.- Я поздравляю моих земляков с наступающим Новым Годом! Желаю им и их питомцам крепкого здоровья! Очень прошу в новогоднюю ночь выводить своих собак на прогулку только на крепком поводке, и в промежутках между фейерверками, чтобы доски объявлений не пестрили после праздника объявлениями о потерявшихся собаках, а ветеринары спокойно провели праздничные дни в кругу семьи и друзей, а не у операционного стола, спасая собачьи жизни. А если у вас нервное животное, начните давать успокаивающие препараты за пару дней до Новогодней ночи. И пожалуйста, не угощайте животных остатками праздничных блюд, переедание ещё никому не пошло на пользу, лучше заранее позаботиться о каком-нибудь полезном долгоиграющем лакомстве для ваших животных, чтобы они были заняты своим делом, и не попрошайничали у стола. В новогоднюю ночь я поздравляю и принимаю поздравления от друзей со всех часовых поясов от Хабаровска до штата Айдахо, хвала всемирной паутине за такую возможность. И начиная с 23 часов местного времени и примерно до 2 часов ночи каждый час выхожу на улицу пообщаться с собаками. Они у меня хоть и приучены к выстрелам и резким звукам, но фейерверки, грохочущие прямо над головой им не нравятся. Да и ошмётки от петард практически на голову сыплются, опасаюсь пожара. А из курьезов запомнился такой случай. 31 декабря 1981 года моя собака решила, что ей пришло время рожать. Вот мы и рожали с ней с часу дня 31 декабря до часу ночи 1 января. Операции потом тоже бывали, и даже при свете керосинки, когда в середине операции свет погас, но та ночь с рождающимися щенками, возможно, определила мой выбор профессии.- Так как предстоящий Новый год – это год тигра, поэтому мы настраиваемся и пытаемся умилостивить будущий год своим нарядом и образом в Новогоднюю ночь. Есть общие рекомендации, так как это праздник и у людей есть свой стиль, вкусы и привычки. Все будут придерживаться своего годами выработанного стиля. Можно добавлять такие акценты, как атласные и шелковые платья. В этом новом году это будет вполне уместно. Таким образом, это будет подчеркивать праздничность и энергетику Тигра. Уместны стразы, перья, бархатистость, рюши и воланы, пайетки, платья на запах, приветствуется асимметрия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.