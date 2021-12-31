Не запускать пиротехнику из окон призывают казахстанцев спасатели
Ежегодно в новогодние праздники в Казахстане происходит около 10 пожаров из-за неправильного использования пиротехники, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В прошлом году неосторожность при использовании пиротехники привела к 15 пожарам, девять из которых произошли в южной столице.
МЧС напомнило казахстацам о правилах пожарной безопасности при использовании пиротехники.
Организаторам праздничных мероприятий необходимо:
использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, а также не имеющие на окнах решёток;
иллюминацию следует устанавливать с соблюдением технических норм устройства электроустановок. При обнаружении неисправности (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) следует её немедленно обесточить;
организовать дежурства на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц за пожарную безопасность;
обеспечить помещения первичными средствами пожаротушения.
При использовании пиротехнических изделий:
не запускайте их из окон, с балконов и вблизи домов;
не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии;
необходимо заранее разместить и надёжно закрепить изделие в соответствии с инструкциями по использованию;
при поджоге изделия нельзя держать его в руках и наклоняться над ним. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум пять минут;
нельзя стрелять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей;
при сильном и порывистом ветре лучше совсем отказаться от проведения фейерверка.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!