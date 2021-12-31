Среди госпитализированных преимущественно не вакцинированные, передаёт УНН. Атырауская область перешла в "красную" зону: в регионе растет число зараженных COVID-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" С 22 по 28 декабря в больницу с COVID-19 поступали в среднем 378 детей в возрасте до 17 лет. Это сразу на 66% больше, чем неделей ранее. Предыдущий максимум в период пандемии был зафиксирован в начале сентября. Тогда в среднем в день госпитализировали 342 ребёнка. На сегодня в стране привиты 14% детей в возрасте от 5 до 11 лет и 53% подростков от 12 до 17 лет. Тем временем в Казахстане полную вакцинацию против COVID-19 прошли 112 тысяч подростков от 12 до 18 лет.

«Омикрон»

В ноябре учёные из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР. ВОЗ классифицировала новый вариант COVID-19 как вызывающий беспокойство. С третьего декабря Казахстан приостанавил авиасообщение с Египтом. Оставшихся на курортах страны сограждан вывозили репатриационными рейсами. Также в Казахстане ограничили въезд для граждан ряда стран Африки и обязали прибывающих из девяти стран Европы иметь ПЦР-справку и проходить семидневный домашний карантин. 21 декабря ВОЗ сообщила, что «Омикрон» распространяется быстрее других вариантов COVID-19. Официально его циркуляция в Казахстане пока не обнаружена. Однако СМИ уже двух стран сообщили о прибывших из РК заражённых омикрон-вариантом.