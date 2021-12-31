В Уральске синоптики прогнозируют переменную снег. В дневное время температура воздуха составит +1..-1, ночью похолодает до -5..-7. Ветер юго-запад до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет 0..+2 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер южный до 8 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -8..-10 градусов. Ночью похолодает до -13..-15 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +2..+4 градусов, ночью опустятся до -3..-5 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В первый день нового года на северо-западе ЗКО ожидаются гололёд, туман и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.На западе и юге страны с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, гололёд и усиление ветра. Местами по республике ожидается туман.