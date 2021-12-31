"Их благополучие – надежная гарантия успешного будущего нашего государства. Поэтому считаю, что следующий год следует объявить Годом детей. Речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, но прежде всего, о конкретных мерах со стороны властных органов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения с целью защиты детства", - сказал глава государства.

Фото: Акорда По словам президента, особое внимание нужно уделить детям.Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это общенациональная задача, подчеркнул президент.