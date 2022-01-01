- На улицах будет увеличено количество нарядов полиции, в том числе пеших. Внесены необходимые коррективы в маршруты патрулирования наружных нарядов с учётом максимального охвата мест проведения праздничных мероприятий, а также объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей, - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что до пятого января личный состав перешёл на усиленный вариант несения службы.Дежурить будут и сотрудники Национальной гвардии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.