Изображение c сайта Pixabay Историческая декларация о создании СНГ была принята в декабре 1991 года. Казахстан ранее председательствовал в 2015 году. Ожидается, что в мае 2022 года в Нур-Султане пройдёт заседание совета глав правительств государств-участников СНГ, а в октябре - встреча глав стран Содружества. 15 октября 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав государств СНГ сказал, что среди первостепенных задач содружества - активизация и наращивание торгово-экономического сотрудничества. Он предложил разработать новую программу развития промышленных комплексов как минимум до 2025 года и подписать соглашение о торговле услугами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.