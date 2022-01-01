- Спасатели немедленно приступили к работам по спасению пальца, соблюдая меры безопасности, с помощью аварийно-спасательного инструмента разрезали кольцо, не причинив вреда здоровью подростка, - рассказали в ведомстве.

Фото: ДЧС Атырауской области В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что в ночь на первое января к спасателям обратились сотрудники Областной детской больницы. К ним в приёмный покой поступил 15-летний подросток с кольцом на уже опухающем пальце.В департаменте напоминают, что долгое пережатие фаланги пальца и его отёк грозит омертвением, загноением тканей и даже ампутацией. Поэтому обращаться за помощью надо незамедлительно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.