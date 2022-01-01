- Я впервые участвую в такого рода соревнованиях. Было много участников. Наши казахстанцы из Темиртау, Алматы, Караганды, Шымкента, тоже выступили хорошо, завоевав и золото, и серебро. Я выступала в категории до 57 килограмм. Моей соперницей была спортсменка из Индии. В итоге, в экипировочном пауэрлифтинге, собрав в сумме троеборья 365 килограмм, я стала серебряным призером Азии. А вот в жиме лёжа завоевала золото, - поделилась спортсменка.

Фото предоставлено С. Айтасовой. В соревновании приняли участие спортсмены из Японии, Индии, Ирана, Монголии, Кыргызстана, Казахстана и других стран. Из Западно-Казахстанской области на чемпионате выступили Владимир Шкирман (старший тренер ЗКО по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса, судья международной категории), Аман Капышев (многократный победитель и призёр чемпионатов мира и Азии, мастер спорта международного класса), Айдын Елемесов (победитель чемпионатов РК и ЗКО) и Сара Айтасова (победитель и призёр чемпионатов РК и ЗКО, мастер спорта РК). По итогам чемпионата, Владимир Шкирман в возрастном дивизионе «ветераны» завоевал золото в классическом пауэрлифтинге и серебро в экипировочном, Аман Капышев занял второе место в экипировочном пауэрлифтинге (возрастной дивизион «мужчины») и Айдын Елемесов (возрастной дивизион «ветераны»-1) – 1 место в экипировочном пауэрлифтинге. 20-летней Саре Айтасовой, выступившей среди юниорок, участие в чемпионате Азии принесло две медали - серебро в экипировочном пауэрлифтинге и золото в жиме лежа.К слову, Сара Айтасова студентка Западно-Кахастанского инновационно-технического университета педагогического факультета (физическая культура и спорт). Занимается пауэрлифтингом 3 года у тренера Амана Капышева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.