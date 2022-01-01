В воздушную гавань поступил анонимный звонок о минировании, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, ссылаясь на МВД, сообщили, что ориентировочно в 14:30 по столичному времени поступил анонимный звонок о минировании здания аэропорта Актау.
- Производится эвакуация людей и проверка здания. Аэропорт работает в штатном режиме, - информировали в МИИР.
Позже стало известно, что в сообщении говорилось и о минировании морского порта города.
- По данному факту подняты все службы государственных органов области. Проведена эвакуация граждан и персонала. В ходе проведённых мероприятий предметов, представляющих опасность взрыва, не обнаружено. Деятельность объектов возобновлена в штатном режиме, - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции на транспорте.
Подозреваемый уже задержан, ведётся досудебное расследование.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!