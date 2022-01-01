- Производится эвакуация людей и проверка здания. Аэропорт работает в штатном режиме, - информировали в МИИР.

- По данному факту подняты все службы государственных органов области. Проведена эвакуация граждан и персонала. В ходе проведённых мероприятий предметов, представляющих опасность взрыва, не обнаружено. Деятельность объектов возобновлена в штатном режиме, - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции на транспорте.

В пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, ссылаясь на МВД, сообщили, что ориентировочно в 14:30 по столичному времени поступил анонимный звонок о минировании здания аэропорта Актау.Позже стало известно, что в сообщении говорилось и о минировании морского порта города.Подозреваемый уже задержан, ведётся досудебное расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.