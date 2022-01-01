Адрес: посёлок Жайык.

Телефон: 8 701 378 39 55 (Whatsapp), 8 707 378 39 55.

Регламент работы: с 9 до 2 без выходных.

Что есть: каток, горка, лыжня.

Адрес: поворот на право перед самарским постом ГАИ.

Телефон: 8 701 778 39 88.

Регламент работы: с 11 до 2 без выходных.

Что есть: каток, горка.

Адрес: улица Лагерная, 6 (напротив областного кардиологического центра).

На чём добраться: автобусы маршрутов №49, №7, №4, №16.

Телефон: 8 777 791 54 62.

Регламент работы: с 9 до 18 без выходных.

Что есть: лыжня, каток, горки.

Адрес: остановка "Белая казарма", "Областной кардиологический центр".

На чём добраться: автобусы маршрута №7, №4, № 16, №49.

Телефон для справок: 8 747 761 73 43.

Регламент работы: с 12 до 00.

Что есть: горки, лыжня, каток.

Адрес: поселок Мичурино, улица Придорожная, 1А (недалеко от гипермаркета Дина)

На чём добраться: автобусные маршруты № 39, №6 (только до гипермаркета Дина)

Телефон: 8 (7112) 25 07 50, 8 (7112) 25 07 25.

Регламент работы: с 12 до 00 часов.

Что есть: горка.

Адрес: расположен в 4-х километрах от поворота на 18-м километре автотрассы Уральск - посёлок Дарьинское.

На чём добраться: на такси. На большую компанию кемпинг может предоставить вместительный автобус, который привезет, подождёт, увезет за 26 тысяч тенге из Уральска.

Телефон: 8 705 796 25 08.

Регламент работы: с 10 до 19.

Что есть: горки, лыжня, каток.

Адрес: улица Акжунис, 100.

На чём добраться: такси, автобусный маршрут №3K

Телефон: 8701 335 11 26

Регламент работы: с 9 до 18 без выходных

Что есть: лыжня, каток, горки.

Сколько стоит: при въезде на базу отдыха Saya имеется автопаркинг. Нести всё снаряжение с собой не нужно, все необходимые атрибуты для лыжников и конькобежцев здесь имеется и можно взять напрокат. Кроме того, есть снегоход и бананы. Горки есть как для взрослых, так и безопасные для малышей. Также можно покататься на лошадях. На территории базы имеются кафе и гостевые домики, аренда номеров в которых обойдется вам в 15 тысяч тенге в сутки.Сколько стоит: вход на территорию базы бесплатный. Тюбинги, коньки можно взять напрокат за 500 тенге в час. На территории базы можно сделать шашлыки. Аренда мангала - 3 000 тенге на неограниченное время (розжиг и уголь не предоставляется). Кроме того, здесь имеется кафе и бар, караоке зал. Домики тёплые со всеми удобствами, там есть караоке.Сколько стоит: вход на территорию базы 500 тенге с человека. Если вам нужна комната, то её аренда в дневное время будет стоить 1 000 тенге с человека (сюда уже входит 500 тенге за вход на турбазу). Аренда койко–места в сутки обойдется в 2 000 тенге. В комнате имеются стол, стулья и тумбы. С собой можно прихватить электрический чайник и микроволновку. Также есть столовая, где можно поесть. К слову, стоимость завтрака – 640 тенге, обед – 870 тенге, ужин – 760 тенге. Прокат мангала 500 тенге. Аренда лыж 300 тенге школьникам, 500 тенге – взрослым, аренда коньков – 500 тенге, ватрушки – 500 тенге в час. Впрочем, инвентарь можно привезти свой.Сколько стоит: Турбаза "Светлячок" предлагает катание на трёх экстремальных горках высотой 6 и 8, 10 метров. Стоимость проката тюбинга за час - 500 тенге, двойного тюбинга - 1 000 тенге, прокат лыж и коньков: час - 1 000 тенге, один круг на снегоходе – 2 000 тенге. Также на территории есть парковка, въезд составляет 500 тенге. На территории базы есть кафе, где можно поесть, а ещё отапливаемые домики. При наличии собственных коньков и лыж можно оплатить 1 000 тенге за вход и кататься целый день.Сколько стоит: вход на территорию базы бесплатный, как и парковка. Есть зимняя горка, на которую можно взять в прокат тюбинг по 500 тенге в час. Имеется снегоход. Можно самостоятельно организовать для себя шашлык, аренда мангала стоит 1 000 тенге. Также можно пообедать в уютном ресторане или кафе. Можно прогуляться по набережной, арендовать тёплый домик или попариться в сауне.Сколько стоит: вход – 600 тенге, стоимость парковки 200 тенге. Есть гостиничный комплекс, где номер на двоих стоит 12,5 тысяч тенге, завтрак входит в стоимость номера. В номерах имеются холодильники, телевизоры, каждый номер оснащён системой спутникового телевидения и обслуживается опытным персоналом. Есть сауна на 5-6 человек, стоимость 5 000 тенге в час. Прокат ледянок стоит 200–500 тенге в час, баллоны ватрушки по 800 тенге. Покататься на снегоходе 5 минут - 1 500 тенге. Прокат коньков, а также лыж стоит 600 тенге в час. Для развлечения имеется тир, в нём арендовать 10 пулек стоит 500 тенге. Для любителей волейбола есть спортивный зал, прокат мяча - 500 тенге в час. Имеется кафе, где можно перекусить. Со своими продуктами на территорию кемпинга заходить нельзя.Сколько стоит: вход на территорию базы - 500 тенге с человека. Если вам нужна комната, то её аренда в дневное время будет стоить 1 000 тенге с человека (сюда уже входит 500 тенге за вход на турбазу). С собой можно прихватить самовар, чайник и микроволновку. Также есть столовая, можно арендовать мангал стоимостью 500 тенге. Из активного отдыха - лыжня, каток и горка. Инвентарь можно арендовать здесь или привезти с собой. Также для развлечения имеется тир, в нем арендовать 10 пулек стоит 200 тенге.